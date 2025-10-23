TIP ostali sportovi

BAZEL: Fric rutinski odrađuje posao, Vavrinku nosi publika...

Marko Milosavljević

23. 10. 2025. u 15:28

DANAS se igraju mečevi drugog kola na turniru u Bazelu, a mi vam predlaženo sledeći tiket.

БАЗЕЛ: Фриц рутински одрађује посао, Вавринку носи публика...

FOTO: Profimedia

ATP Bazel

18.00 Rud - Vavrinka +22,5 (1,92)

19.30 Tejlor Fric 2:0 (2,22)

Kvota: 4,26

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM