BAZEL: Fric rutinski odrađuje posao, Vavrinku nosi publika...
DANAS se igraju mečevi drugog kola na turniru u Bazelu, a mi vam predlaženo sledeći tiket.
ATP Bazel
18.00 Rud - Vavrinka +22,5 (1,92)
19.30 Tejlor Fric 2:0 (2,22)
Kvota: 4,26
