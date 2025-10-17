ZVEZDA RUŠI "KRALJA" POSLE TRI GODINE: Crveno-beli su podigli samopouzdanje

CRVENA zvezda će u petom kolu Evrolige ugostiti Real Madrid.

FOTO: M. Vukadinović

Crveno-beli su ostvarili veliku pobedu u prošlom kolu si sada imaju polovičan učinak u najelitnijem takmičenju.

Nakon velike borbe i na čelu sa Sašom Obradovićem savladali su Žalgiris rezultatom 88:79.

Džordan Nvora je sa 24 poena bio najefikasniji u svom taboru, pratili su ga Čima Moneke i Donatas Motejunas koji su dodali po 13.

Dvocifren je bio i Semi Odželej sa 10 pogodaka, Ebuka Izundu je upisao 9, dok je Dejan Davidovac izbrojao do 8.

Zvezdina igra u napadu nije bila tečna, ubacili su samo dva šuta iza lijnije 6,75 i prosto je neverovatno da su postigli toliko broj poean.

Crveno-beli imaju velikih problema na plejmejkerskoj poziciji, Jago Dos Santos nema kvalitet za veika dela, dok Kodi Miler Mekintajer često uošte nije produktivan.

Nvora je neko ko se od samog starta nametnuo kao lider tima i on će biti taj koji će imati najviše loptu u rukama.

Moneke je počeo da igra sve bolje, u pitanju je igrač koji podjednako dobro igra u oba pravca.

Madriđani su pre dva dana savladali Partizan na svom terenu rezultatom 93:86 i tako stigli do treće pobede.

"Kraljevi" su od samog starta bili u velikoj prednosti i crno-beli su tek u samoj završnici uspeli da smanje zaostatak.

Crvenna-zvezda je poslednji put savladala Real Madrid 2022. godine upravo u Beogradu i verujemo da će to učiniti i danas.