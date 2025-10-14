TIP ostali sportovi

EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

14. 10. 2025. u 13:56

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ЕВРОЛИГАШКИ ТИКЕТ: Предлози за границе поена кошаркаша

FOTO: Profimedia

Evroliga

19.45 Tarik Biberović +8,5 (1,81)

20.00 Silvan Fransisko +14,5 (1,97)

20.00 Čima Moneke +15,5 (1,90)

Kvota: 6,77

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen
Svet

0 3

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je dokument koji je potpisan na mirovnom samitu za Pojas Gaze u Egiptu "istorijski" i poručio da je time ostvaren dugogodišnji cilj, mir na Bliskom istoku.

13. 10. 2025. u 19:46

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANJU: Nema daljih razgovora

ŠEŠELj O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANjU: Nema daljih razgovora