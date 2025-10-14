EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroliga
19.45 Tarik Biberović +8,5 (1,81)
20.00 Silvan Fransisko +14,5 (1,97)
20.00 Čima Moneke +15,5 (1,90)
Kvota: 6,77
