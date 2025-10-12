BUNDESLIGA: "Lisice" na pola gasa, Veclar igra na krilima navijača...
OVOG vikenda se igra osmo kolo nemačkog šampionata u rukometu, a mi smo za vas pripremili dva para.
Bundesliga
16.30 Fukse Berlin - Minden +63,5 (1,92)
18.00 Veclar - Hamburg 1 (2,40)
Kvota: 4,61
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
TIM IZ EMIRATA ODRAĐUJE POSAO: Dubai ima dosta problema na gostovanjima
12. 10. 2025. u 09:48
ABA LIGA: Predlozi za granice poena košarkaša
12. 10. 2025. u 10:15
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)