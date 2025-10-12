TIP ostali sportovi

BUNDESLIGA: "Lisice" na pola gasa, Veclar igra na krilima navijača...

Marko Milosavljević

12. 10. 2025. u 12:00

OVOG vikenda se igra osmo kolo nemačkog šampionata u rukometu, a mi smo za vas pripremili dva para.

БУНДЕСЛИГА: Лисице на пола гаса, Вецлар игра на крилима навијача...

Foto: Profimedia

Bundesliga

16.30 Fukse Berlin - Minden +63,5 (1,92)

18.00 Veclar - Hamburg 1 (2,40)

Kvota: 4,61

