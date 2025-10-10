TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

10. 10. 2025. u 07:21

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за петак

FOTO: Profimedia

Petak

20.15 Olimpijakos - Dubai +169,5 (1,90)

20.30 Bajern Minhen - Žalgiris +166,5 (2,20)

Kvota: 4,18

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU