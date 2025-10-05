TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

Marko Milosavljević

05. 10. 2025. u 09:30

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: M. Vukadinović

Nedelja

12.30 Real Madrid - Gran Kanarija -164,5 (1,90)

17.00 Saragosa - Baskonija 1 (2,15)

Kvota: 4,09

G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način