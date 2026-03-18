"TREĆI SVETSKI RAT POČINJE 29. MARTA!" Šok-rečenica u najuglednijim francuskim novinama
Najnovije vesti iz Francuske - uopšte se ne tiču Francuske. A odjeknule se celim svetom.
Evo te priče koju donosi ugledni francuski "Ekip", posle burnih dešava u noći za nasama:
"Skandal potresa afrički, ali i svetski fudbal.
Afrička fudbalska konfederacija (CAF) oduzela je titulu prvaka kontinenta Senegalu i dodelila je Maroku. Podsetimo, Senegal je u finalu Kupa afričkih nacija, odigranom 18. januara 2026., zbog kontroverznih sudačkih odluka u jednom trenutku napustio teren. U trećem minutu sudijske nadoknade Senegal je dao gol i poveo sa 1:0, ali je sudija Žan-Žak Ndala iz DR Konga poništio taj pogodak zbog problematičnog prekršaja u napadu.
Tri minuta kasnije ponovo je arbitar bio u glavnoj ulozi dosudivši penal za domaćine nakon što je El Hađi Malik Diouf povukao Diaza nakon kornera. Njegovu odluku potvrdio je i VAR, što je izazvalo ljutnju i bes Senegalaca. Selektora Pape Tiao čak je povukao igrače u svlačionicu i činilo se kako se utakmica više neće nastaviti. Međutim, nakon dvadesetak minuta Senegalci su se vratili na teren.
Šokantno finale dva meseca kasnije dobilo skandalozni nastavak
Marokanac Brahim Diaz šutirao je penal je za titulu prvaka, pokušao je da postigne gol "panenkom", ali je Edouard Mendi odbranio njegov šut, nakon čega je susret otišao u produžetke. Tamo je Pape Gaj pogodio za pobedu Senegala 1:0 i trofej afričkog prvaka koji mu je sada oduzet.
Posle te (noćašnje) odluke, usledile su užasnute reakcije iz Senegala.
"Ekip" je kontaktirao nekoliko Senegalaca, među njima i startera u finalu koji je želeo da ostane anoniman:
- Bolje da ne govorim ništa jer bih mogap reći svašta ako progovorim.
Pape Demba Diop, igrač Tuluza i senegalski mladi reprezentativac, dodao je:
- Mislim da smo u zemlji ludaka.
Izvor iz Fudbalskog saveza Senegala rekao je za "Ekip":
- Besni smo. Sastanak Izvršnog odbora CAF-a je 29. marta. Biće to Treći svetski rat.
