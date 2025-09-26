TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

26. 09. 2025. u 09:30

ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz tenisa, fudbal i bejzbola.

FOTO: Tanjug/AP

Petak

12.00 Đ. Mpeši Perikar - L. Muzeti ukupno gemova +22,5 (1,60)

13.30 L. Sonego - A. Zverev 2 (1,21)
20.00 Al Itihad - Al Nasr GG&|1+ (1,48)
0.45 Filadelfija filis - Minesota tvins 1 (1,57)

Ukupna kvota: 4,50

Tagovi
