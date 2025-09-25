ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tip predlaže preostale mečeve četvrtfinala Svetskog prvenstva

TIPUJEMO poslednja dva para četvrtfinala zanimljivog Svetskog prvenstva za odbojkaše koje se ove godine održava na Filipinima.

Foto: Profimedia

Svetsko prvenstvo za odbojkaše 9.30 Češka - Iran 1 (1,90)

Ukupna kvota: 3,36 14.00 SAD - Bugarska ukupno poena +183,5 (1,77)

Pored meča sa Brazilom, Česi izgledaju dosta dobro na ovom prvenstvu, počistili su Srbiju i Kinu i verujemo da mogu napraviti još jedan podvig protiv umornog Irana.

SAD i Bugarska su ujednačene ekipe, ovo je najveći derbi četvrtfinala, oba tima igraju odličnu odbojku, trebali bi da gledamo veoma zanimljivu utakmicu i potencijalno svih pet setova.

