ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tip predlaže preostale mečeve četvrtfinala Svetskog prvenstva
TIPUJEMO poslednja dva para četvrtfinala zanimljivog Svetskog prvenstva za odbojkaše koje se ove godine održava na Filipinima.
Svetsko prvenstvo za odbojkaše
9.30 Češka - Iran 1 (1,90)
Ukupna kvota: 3,36
Pored meča sa Brazilom, Česi izgledaju dosta dobro na ovom prvenstvu, počistili su Srbiju i Kinu i verujemo da mogu napraviti još jedan podvig protiv umornog Irana.
SAD i Bugarska su ujednačene ekipe, ovo je najveći derbi četvrtfinala, oba tima igraju odličnu odbojku, trebali bi da gledamo veoma zanimljivu utakmicu i potencijalno svih pet setova.
