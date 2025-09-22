BITKA ZA FINALE: Amerikanac se mučio u prošlom kolu

NAKAŠIMA i Tabilo će odmeriti snage u polufinalu Čengdua.

Foto Profimedia

Brendon trenutno igra dobar tenis, ali je u prošlom kolu imao dosta problema protiv Markosa Đirona.

Slavio je tek nakon 2 sata i 15 minuta igre, a odluka o pobedniku je pala u taj-brejku odlučujućeg seta.

Nakašima voli da igra na betonu, ravno udara loptu i kada je u formi u stanju je da ugrozi mnoge igrače.

Verujemo da će danas savladati Čileanca.

NAŠ TIP: Nakašima - Tabilo 1 (kvota 1,47)

