TIP ostali sportovi

BITKA ZA FINALE: Amerikanac se mučio u prošlom kolu

Marko Milosavljević

22. 09. 2025. u 08:38

NAKAŠIMA i Tabilo će odmeriti snage u polufinalu Čengdua.

БИТКА ЗА ФИНАЛЕ: Американац се мучио у прошлом колу

Foto Profimedia

Brendon trenutno igra dobar tenis, ali je u prošlom kolu imao dosta problema protiv Markosa Đirona.

Slavio je tek nakon 2 sata i 15 minuta igre, a odluka o pobedniku je pala u taj-brejku odlučujućeg seta.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Nakašima voli da igra na betonu, ravno udara loptu i kada je u formi u stanju je da ugrozi mnoge igrače.

Verujemo da će danas savladati Čileanca.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: Nakašima - Tabilo 1 (kvota 1,47)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo
Ostali sportovi

0 7

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo

Dala je sve od sebe, kiša ju je omela da se održi na drugoj poziciji u finalu Svetskog prvenstva, ali Angelina Topić ne očajava. Štaviše, iako je san o još sjajnijoj medalji raspršen u Tokiju, posle osvajanja bronze i to uz sjajno ostvarenje u vidu skoka od 197 centimetara (iz prvog pokušaja) najavljuje da joj tek sad ne pada na pamet da stane. Ovo je, zapravo, bio tek... početak.

21. 09. 2025. u 15:29

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!