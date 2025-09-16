TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva

ТИП редакција

16. 09. 2025. u 10:20

SPREMILI smo vam tri predloga za danas.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ОДБОЈКЕ: Тикет састављен од мечева са Светског првенства

FOTO: AP/Tanjug

Svetsko prvenstvo za odbojkaše

11.30 Filipini - Egipat hendikep setova 2 (2,5) (1,55)

12.00 Francuska - Finska prvi set +45,5 (2,00)
15.00 Srbija - Kina ukupno poena + 181,5 (1,85)

Ukupna kvota: 5,74

Egipat je u prvom kolu pobedio Iran, u naletu je i trebao bi rutinski savladati Filipince koji su verovatno najgora ekipa na turniru.

Francuzi tradicionalno sporo ulaze u mečeve, treba im vremena da se razigraju i Finci koji su ozbiljno namučili Argenitnu bi mogli da im pruže dobar otpor u prvom setu.

Srbija i Kina su dve ujednačene reprezentacije, prednost je na strani Kinza koji su u boljoj formi i savladali su nas 3:0 u Ligi nacija, ali neće se četa Georgea Krecua predati bez borbe.

