ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva
SPREMILI smo vam tri predloga za danas.
Svetsko prvenstvo za odbojkaše
11.30 Filipini - Egipat hendikep setova 2 (2,5) (1,55)
15.00 Srbija - Kina ukupno poena + 181,5 (1,85)
Ukupna kvota: 5,74
Egipat je u prvom kolu pobedio Iran, u naletu je i trebao bi rutinski savladati Filipince koji su verovatno najgora ekipa na turniru.
Francuzi tradicionalno sporo ulaze u mečeve, treba im vremena da se razigraju i Finci koji su ozbiljno namučili Argenitnu bi mogli da im pruže dobar otpor u prvom setu.
Srbija i Kina su dve ujednačene reprezentacije, prednost je na strani Kinza koji su u boljoj formi i savladali su nas 3:0 u Ligi nacija, ali neće se četa Georgea Krecua predati bez borbe.
