OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Utorak
11.30 Dodig - Kolar 2 (1,63)
13.00 Novak - Karbaljes Baena 0:2 (1,80)
14.30 Sejbot Vild - Kopriva 2 (1,53)
Kvota: 4,49
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
16. 09. 2025. u 07:00
UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!
Srbija i Engleska igrali su prošlog utorka u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su izazvale ogromnu pažnju.
15. 09. 2025. u 19:49
JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: "Delije" i "grobari" se tukli krvnički (VIDEO)
Navijači su ponovo u centru pažnje.
15. 09. 2025. u 15:12
IGRAO ZA ZVEZDU I PARTIZAN, A SADA JE CAR MEĐUOPŠTINSKE LIGE! Navijači oduševljeni majstorijama - "Deli žetone za vožnju!" (VIDEO)
Volele su ga "delije", voleli i "grobari", trofej je podizao u inostranstvu, a sada igra za klub iz mesta sa 152 stanovnika.
15. 09. 2025. u 15:40
Komentari (0)