OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

PROŠLA su dva aviona, gađali su nas i sve je letelo i prštalo okolo. Povređena mi je desna noga, geler me pogodio u koleno, mamu je pogodilo u rame, a sestru u vrat. Video sam oca, koji je lažao bez pola glave. Onda je došao sanitet i odvezao nas troje u bolncu u Prijedor.