OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

16. 09. 2025. u 08:15

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

Foto: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

Utorak

11.30 Dodig - Kolar 2 (1,63)

13.00 Novak - Karbaljes Baena 0:2 (1,80)

14.30 Sejbot Vild - Kopriva 2 (1,53)

Kvota: 4,49

