SPANULIS GA NEĆE ŠTEDETI: Janis će provesti veliki broj minuta na terenu!

Marko Milosavljević

12. 09. 2025. u 11:00

GRČKA i Turska se sastaju u polufinalu Evropskog šampionata, a mi vam predlažemo još jednog igrača.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Janis je motor ove ekipe i ekipa bez njega nije ista,vasilis Spanulas ga je maksimalno štedeo na ovom šampionatu, ali više toga nema.

Ušlo se u sam finiš i Adetkumbo će u potpunosti preuzeti odgovonost, a trener eć ga drćžati što više na terenu.

Fizički je izuzetno dominantan, u reketu je nezaustavljiv i upravom na taj način i postiže najveći broj poena.

Verujemo da će i danas biti jako efikasan.

NAŠ TIP: Janis Adetokumbo +31,5 (kvota 1,88)

