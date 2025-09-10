POKUŠAĆE DA "ZAKLJUČA" DONČIĆA: Bonga čuva najbolje igrače
DANAS vam predlažemo još jednog igrača nemačke reprezentacije.
Bonga je jedna od najbitnijh figura u rotaciji, iako nije napadački velika pretnja, njegov doprinos u odbrani je od krucijalnog značaja.
Košarkaš Partizana često čuva najbolje igrače na terenu, a posebno je bio impresivan kada je u dueplu sa Finskom potpunosti zaustavio Laurija Markanena.
Danas će na suprotnoj strani biti Slovenci, a on će najverovatnije biti zadužen za Luku Dončića.
Potrošnja u odbrani će mu biti velika i verujemo da neće imati dobar učinak.
NAŠ TIP: -7,5 (kvota 1,95)
