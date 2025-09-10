TIP ostali sportovi

POKUŠAĆE DA "ZAKLJUČA" DONČIĆA: Bonga čuva najbolje igrače

Marko Milosavljević

10. 09. 2025. u 12:37

DANAS vam predlažemo još jednog igrača nemačke reprezentacije.

ПОКУШАЋЕ ДА ЗАКЉУЧА ДОНЧИЋА: Бонга чува најбоље играче

FOTO: FIBA.basketball

Bonga je jedna od najbitnijh figura u rotaciji, iako nije napadački velika pretnja, njegov doprinos u odbrani je od krucijalnog značaja.

Košarkaš Partizana često čuva najbolje igrače na terenu, a posebno je bio impresivan kada je u dueplu sa Finskom  potpunosti zaustavio Laurija Markanena.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Danas će na suprotnoj strani biti Slovenci, a on će najverovatnije biti zadužen za Luku Dončića.

Potrošnja u odbrani će mu biti velika i verujemo da neće imati dobar učinak.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: -7,5 (kvota 1,95)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA