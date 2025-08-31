KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz košarke, formule 1, fudbala i tenisa.
Nedelja
14.00 L. Dončić +29,5 poena (1,55)
19.30 Novi Pazar - Crvena zvezda 2 (1,25)
21.00 T. Mahač - T. Fric 2 (1,40)
Ukupna kvota: 4,07
