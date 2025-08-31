TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

31. 08. 2025. u 10:10

ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz košarke, formule 1, fudbala i tenisa.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Profimedia

Nedelja

14.00 L. Dončić +29,5 poena (1,55)

15.00 Oskar Pijastri osvaja Veliku nagradu Holandije (1,50)
19.30 Novi Pazar - Crvena zvezda 2 (1,25)
21.00 T. Mahač - T. Fric 2 (1,40)

Ukupna kvota: 4,07

BONUS VIDEO: Zvezda oborila Đuricu za 42000 dinara

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

TROGODIŠNjA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!