KAKO BEZ TIJANE BOŠKOVIĆ? Srbija u problemu pred ključne utakmice na Svetskom prvenstvu

NAŠA reprezentacija će biti bez svoje najbolje odbojkašice u poslednjem meču grupne faze koji igra sa Japanom od 12 časova u Bankoku.

FOTO: Profimedia

Srbija je veoma dobro izgledala na uvodna dva meča, rutinski je savladala Ukrajinu i Kamerun bez izgubljenog seta, ali na meču sa afričkom reprezentacijom desila se povreda Tijane Bošković.

Najbolja odbojkašica naše reprezentacije se posle bloka nezgodno dočekala na nogu Hene Kurtagić i momentalno legla na parket koji je napustila u suzama, nošena od strane saigrača i doktora.

Doktor reprezentacije je izjavio da je u pitanju istegnuće ligamenata i da je Boškovićeva već započela oporavak, ali danas je nećemo videti na terenu, a pitanje je i da li će biti spremna za četvrtfinale.

Bez nje će biti izuzetno teško četi Zorana Terzića, videli smo u Ligi nacija koliko se Srbija muči kada nema Tijane, ali legendarni stručnjak će morati da pronađe način da nadomesti izostanak sjajnog korektora.

Kao prva opcija nameće se Vanja Bukilić i veruje se da će Terzić pružiti šansu novoj odbojkašici Firence.

Dobra stvar je to što su naše devojke obezbedile plasman u osminu finala, a da li će igrati protiv Tajlanda ili Holandije na startu nokaut faze zavisi od današnjeg meča sa Japankama.

Pobednik ide na Tajland koji je poželjniji protivnik iako je domaćin takmičenja, dok će drugoplasirani iz grupe "H" ukrstiti koplja sa Holandijom.

Očekujemo veliku borbu između Srbije i Japana, Azijatkinje nisu pokazale zavidan nivo na uvodna dva meča, pobeđivale su, ali baš su se mučile protiv Ukrajine koja im je uzela uvodna dva seta (3:2) i ne nalaze se u dobroj formi.

Japanke takođe muči povred korektora Jukiko Vade koja je protiv Ukrajinki na trenutke ulazila u igru i osvajala bitne poena, od njene igre dosta zavisi, nema adekvatnu zamenu i videćemo koliko je spremna za današnji duel.

Predlažemo plus poene, granica nije velika, očekujemo veliku borbu, potencijalno i svih pet setova, a vrlo verovatno će i četiri biti dovoljna da meč uđe u plus.

NAŠ TIP: ukupan broj poena +179,5 (kvota 1,85)

