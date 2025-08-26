ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva
GRUPNA faza Svetskog prvenstva za odbojkašice se polako zahuktava, evo naših današnjih predloga:
Svetsko prvenstvo (Ž)
11.00 Argentina - Slovenija 1 (1,67)
14.30 SAD - Češka ukupno poena +147,5 (1,87)
Ukupna kvota: 3,65
Argentini pobeda znači siguran prolaz dalje, to je moguće i sa dva osvojena seta, ali onda neće zavisiti od sebe i ne verujemo da će to sebi dozvoliti.
Francuka je u sličnoj situaciji i obrazloženje nam je slično.
Amerika je bolja od Češke, ali nominalni domaćini su već prošli dalje, dok je Čehinjama potrebna pobeda i pružiće veliku borbu, granica poena bi trebala biti prebačena.
