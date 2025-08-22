TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva

ТИП редакција

22. 08. 2025. u 10:20

DANAS počinje Svetsko prvenstvo za odbojkašice koje se održava u Tajlandu od 22. septembra do 7. avgusta, a mi smo za vam na samom otvaranju spremili par interesantnih predloga uz jedan očigledan fiks.

Foto: Profimedia

Svetsko prvenstvo (Ž)

11.00 Portoriko - Francuska 2 (1,15)

12.00 Holandija - Švedka ukupno poena +174,5 (1,87)
12.00 Belgija - Kuba ukupno poena +139,5 (1,87)

Ukupna kvota: 4,02

Francuska je daleko bolja od Portorika, kvota jeste mala, ali može se dodati da pojača ukupnu.

Šveđanke bi mogle namučiti Holandiju, Izabel Hak je sama sposobna da osvoji jedan set i verujemo u plus poena pošto granica nije previše zahteva.

Za kraj tipujemo jedno iznenađenje, Belgijanke su ogromni favoriti protiv Kubanki, ali jednostavno ne verujemo da imaju kvalitet potreban da pobede sa 3:0 u setovima.

