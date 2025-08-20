KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i tenisa.
Sreda
18.30 N. Basilašvili - M.A. Hisler 1 (1,63)
18.30 Š. Močizuki - R.A. Buručaga 1 (1,60)
21.00 Seltik - Kairat Almati D 2-4 (1,53)
Ukupna kvota: 6,11
BONUS VIDEO: Zvezda oborila Đuricu za 42000 dinara
Preporučujemo
JURIMO ČETVRTU "SIGURICU" U NIZU: Evo današnjeg Tipovog "lagano dolazi" tiketa sa tri realne kvote
18. 08. 2025. u 07:00 >> 00:26
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
20. 08. 2025. u 07:00
JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg Tipovog "sigurica" tiketa sa tri realne kvote
20. 08. 2025. u 07:15
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
20. 08. 2025. u 08:12
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.
19. 08. 2025. u 15:12
JEZIVO: Stavio skrivenu kameru u svlačionicu da snima decu kojoj je trener!
Najnovije vesti iz sporta su prilično zastašujuće.
19. 08. 2025. u 16:18
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...
Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično šokantne.
18. 08. 2025. u 19:23
Komentari (0)