TEŽAK ISPIT ZA ALKARAZA: Rus je umeo da ga namuči u prošlosti

U četvrtfinalu mastersa u Sinsinatiju gledaćemo obračun između Karlosa Alkaraza i Andreja Rubljova (21.00).

FOTO: Tanjug/AP

Kao što je bilo očekivano, nakon što je imao blagih problema protiv Džumhura na startu turnira Karlos Alkaraz je uhvatio zalet i izgleda sve bolje kako turnir odmiče.

Nakon trijumfa nad bosanksim teniserom rutinski je savladao našeg Hamada Međedovića (6:4, 6:4), a nakon toga je odigao svoj najbolji meč u Sinsinatiju dominantno pobedivši Luku Nardija (6:1, 6:4).

Alkaraz nikada nije osvojio ovaj turnir, najbolji plasman mu je poraz u finalu od Novaka Đokovića 2023. godine i oran je da po prvi put pokori Sinsinati što bi mu bila odlična odskočna daska za Ju-Es open koji počinje 24 avgusta.

Što se tiče Rubljova, on takođe igra bolje kako turni odmiče, imao je određenih problema protiv Tijena (7:6, 6:3) i Popirina (6:7, 7:6. 7:5) u uvodna dva kola, ali je protiv Komesane u osmini finala izgledao odlično i rutinski je slavio 6:2, 6:3.

Prošle sezone ruski teniser je dogurao do četvrtfinala u Sinsinatiju, a najbolji rezultat na prestižnom mastersu mu je finale koje je igrao 2021. godine (poražen od Zvereva).

Iako Alkaraz ima bolji skor u međusobnim duelima sa Rubljovim (3:1), Rus je umeo ozbiljno da ga namuči, često igraju veoma zanimljive mečeve, to je bio slučaj na Vimbldonu ove godine, a verujemo da će i večeras.

