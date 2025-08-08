TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

08. 08. 2025. u 08:20

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od teniskih mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за петак

FOTO: Tanjug/AP

Petak

20.00 Međedović - Kovačević 2 (1,90)

20.00 Bruksbi - Miler 1 (1,67)

21.30 Altmajer - Bautista Agut +22,5 (1,82)

Kvota: 5,77

