DRAMA U NAJAVI: "Leteći samuraji" bi na krilima podrške sa tribine mogli da sruše trostrukog olimpijskog šampiona!

APSOLUTNI derbi današnjeg programa Lige nacija za odbojkaše biće odigran u "Čibuja areni" gde će od 12.20 Japan ugostiti Brazil.

Foto: Profimedia

Došli smo do završne faze prvog dela Lige nacija i očekivano je većina trenera pozvala najjače moguće sastave, a to se odnosi i na Lorana Tilija.

Francuski stručnjak je prve dve nedelje Lige nacija odmarao svoje nosioce igre i to mu se nije obilo o glavu. Japan je ostvario pet pobeda uz tri poraza i dočekao je poslednji turnir na četvrtom mestu na tabeli, a od "letećih samuraja" se očekuje još bolji finiš prve faze takmičenja jer su se u sastav vratili najbolji igrači, primači Išikava i Takahaši, kao i prvi srednjak srednjak reprezentacije, Onodera, a veliki je plus i to što igraju pred svojim navijačima u Čibuji.

Na dva odigrana meča ove nedelje ostvarili su dva trijumfa, pre dva dana su bili bolji od Nemačke (3:1), dok su juče posle velikog preokreta savladali Argentinu (3:2).

Ipak, danas ih očekuje izuzetno težak zadatak jer će sa druge strane mreže biti do sada najbolja reprezentacija u Ligi nacija, Brazil.

"Karioke" od samog starta takmičenja igraju u najjačem sastavu, za njih nije bilo nikakvog odmora i to se vidi po tome što su prvi na tabeli sa devet ostvarenih pobeda i samo jednim porazom (od Kube).

Brazil izgleda veoma dobro u Ligi nacija, savladao je reprezentacija poput Italije i Poljske, a ovu nedelju započeo je trijumfom nad Argenitnom u velikom južnoameričkom derbiju (3:1).

Danas očekujemo pravi spektakl u Čibuji, hala će biti puna što će dodatno inspirisati igrače, verujemo da ćemo gledati veliku borbu, možda čak i čitavih pet setova i tipujemo da će zadata granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: ukupno poena +182,5 (kvota 1,85)

