MILAN NE ODUSTAJE OD TITULE, KOMO OD EVROPE: Očekujemo sjajan lombardijksi derbi koji se zamalo igrao u Australiji!
Posle neuspelog plana da se meč odigra u Pertu, zbog ceremonije otvaranja ZOI, Milan i Komo konačno će ukrstiti koplja na "San Siru" (20.45). Rosoneri jure vrh, dok ambiciozni gosti sa "Đuzepe Sinigalje" sanjaju Evropu.
Ideja da se jedan meč Serije A preseli van granica Italije izazvala je brojne polemike, ali administrativne prepreke su učinile svoje – spektakl ostaje u Milanu.
Za domaćina, ovo je prilika da nastavi neverovatan niz, posle šokantnog poraza na startu sezone od Kremonezea, Milan je neporažen na naredna 23 ligaška susreta, što je trenutno najduža serija u pet najjačih evropskih liga.
Tim Maksa Alegrija zaostaje osam bodova za liderom i velikim gradskim rivalom Interom, ali ima meč manje i pravo na nadu.
Pobeda nad Pizom u prošlom kolu stigla je teško, uz kasni pogodak Luke Modrića i isključenje Adrijena Rabioa, koji će sada propustiti duel.
Dobra vest je povratak Pulišića i Leaa, što značajno pojačava ofanzivni arsenal sedmostrukog prvaka Evrope.
Sa druge strane, Komo nastavlja svoju bajku. Klub koji se tek 2024. vratio u elitu sada se bori za plasman u Evropu i već je izborio polufinale Kupa Italije. Ipak, poraz od Fiorentine proteklog vikenda usporio je njihov ligaški zamah i spustio ih na sedmo mesto.
Ekipa Seska Fabregasa igra hrabro i organizovano, posebno na gostovanjima, gde su poraženi samo tri puta i primili svega devet golova.
U prethodnom međusobnom duelu Milan je slavio 3:1, ali Komo je pokazao da ume da zapreti i imao je znatno veći posed lopte na tom susretu i stvorio je više šansi pa je Fabregas nakon susreta "bocnuo" rosonere što daje dodatan šmek večerašnjoj utakmici.
Što se tiče izostanaka u redovima "plavo-belih", Alvaro Morata će zbog suspenzije propustiti susret sa bivšim klubom.
Verujemo da ćemo gledati veoma zanimljiv lombardijski derbi, Komo igra napadački, na gol više, a i Milan bi trebao biti raspoložen zbog povratka Leaa i Pulišića na teren.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1,88)
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
18. 02. 2026. u 06:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
18. 02. 2026. u 06:53
NIKOLA JOKIĆ ISPREPADAO BARAKA OBAMU! Dibidus neočekivana scena na NBA Ol-star utakmici! (VIDEO)
"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla.
15. 02. 2026. u 23:52
JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)
"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.
16. 02. 2026. u 01:20
PLANETA U ŠOKU: Oduševio Novaka Đokovića, pa u finalu doživeo što niko živ nije očekivao, pobedio ga dečko koji je vežbao u TRŽNOM CENTRU!
"Najveći slom u istoriji". Tim rečima pojedini mediji opisuju ono što je glavni favorit za zlato u umetničkom klizanju, Amerikanac ruskog porekla Ilja Maljinin, doživeo u finalu Olimpijskih igara "Milano / Kortina 2026".
14. 02. 2026. u 18:43
Komentari (0)