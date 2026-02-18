MILAN NE ODUSTAJE OD TITULE, KOMO OD EVROPE: Očekujemo sjajan lombardijksi derbi koji se zamalo igrao u Australiji!

Posle neuspelog plana da se meč odigra u Pertu, zbog ceremonije otvaranja ZOI, Milan i Komo konačno će ukrstiti koplja na "San Siru" (20.45). Rosoneri jure vrh, dok ambiciozni gosti sa "Đuzepe Sinigalje" sanjaju Evropu.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Ideja da se jedan meč Serije A preseli van granica Italije izazvala je brojne polemike, ali administrativne prepreke su učinile svoje – spektakl ostaje u Milanu.

Za domaćina, ovo je prilika da nastavi neverovatan niz, posle šokantnog poraza na startu sezone od Kremonezea, Milan je neporažen na naredna 23 ligaška susreta, što je trenutno najduža serija u pet najjačih evropskih liga.

Tim Maksa Alegrija zaostaje osam bodova za liderom i velikim gradskim rivalom Interom, ali ima meč manje i pravo na nadu.

Pobeda nad Pizom u prošlom kolu stigla je teško, uz kasni pogodak Luke Modrića i isključenje Adrijena Rabioa, koji će sada propustiti duel.

Dobra vest je povratak Pulišića i Leaa, što značajno pojačava ofanzivni arsenal sedmostrukog prvaka Evrope.

Sa druge strane, Komo nastavlja svoju bajku. Klub koji se tek 2024. vratio u elitu sada se bori za plasman u Evropu i već je izborio polufinale Kupa Italije. Ipak, poraz od Fiorentine proteklog vikenda usporio je njihov ligaški zamah i spustio ih na sedmo mesto.

Ekipa Seska Fabregasa igra hrabro i organizovano, posebno na gostovanjima, gde su poraženi samo tri puta i primili svega devet golova.

U prethodnom međusobnom duelu Milan je slavio 3:1, ali Komo je pokazao da ume da zapreti i imao je znatno veći posed lopte na tom susretu i stvorio je više šansi pa je Fabregas nakon susreta "bocnuo" rosonere što daje dodatan šmek večerašnjoj utakmici.

Što se tiče izostanaka u redovima "plavo-belih", Alvaro Morata će zbog suspenzije propustiti susret sa bivšim klubom.

Verujemo da ćemo gledati veoma zanimljiv lombardijski derbi, Komo igra napadački, na gol više, a i Milan bi trebao biti raspoložen zbog povratka Leaa i Pulišića na teren.

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć