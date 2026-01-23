Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

23. 01. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

FOTO: Tanjug/AP

Petak

20.00 Okser - PSŽ 2&|1+&2+ (1.75)

20.45 Inter - Piza 1&2-5 (1.50)
20.45 Standard - Gent X2&2+ (1.90)

Ukupna kvota: 4.99

Inter i PSŽ su preko nedelje slabo odigrali u Ligi šampiona, doživeli su poraze i gledaće to da isprave u domaćim prvenstvima gde su im potrebni bodovi u veoma zanimljivim borbama za titulu.

Pored toga dodajemo duplu šansu uz golove na Gent koji je podigao formu, vezao par pobeda i u dobrom ritmu dočekuje gostovanje Standardu.

