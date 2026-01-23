NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
20.00 Okser - PSŽ 2&|1+&2+ (1.75)
20.45 Standard - Gent X2&2+ (1.90)
Ukupna kvota: 4.99
Inter i PSŽ su preko nedelje slabo odigrali u Ligi šampiona, doživeli su poraze i gledaće to da isprave u domaćim prvenstvima gde su im potrebni bodovi u veoma zanimljivim borbama za titulu.
Pored toga dodajemo duplu šansu uz golove na Gent koji je podigao formu, vezao par pobeda i u dobrom ritmu dočekuje gostovanje Standardu.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
