NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Petak 20.00 Okser - PSŽ 2&|1+&2+ (1.75)



20.45 Standard - Gent X2&2+ (1.90) 20.45 Inter - Piza 1&2-5 (1.50)20.45 Standard - Gent X2&2+ (1.90) Ukupna kvota: 4.99

Inter i PSŽ su preko nedelje slabo odigrali u Ligi šampiona, doživeli su poraze i gledaće to da isprave u domaćim prvenstvima gde su im potrebni bodovi u veoma zanimljivim borbama za titulu.

Pored toga dodajemo duplu šansu uz golove na Gent koji je podigao formu, vezao par pobeda i u dobrom ritmu dočekuje gostovanje Standardu.

