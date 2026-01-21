UBOLI SMO KVOTU 27!!! Evo današnja tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.
Jučerašnji tiket sa tri iksa (dva iz engleskog nižerazrednog fudbala i jedan iz egipatskog kupa) došao je uz kvotu od 27,43. Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga, gde sm ose odlučili za nešto nižu ukupnu kvotu:
Sreda
14.30 Frankavila - Ankona X (2.77)
22.30 Porto vitorija - Forte X (2.85)
Ukupna kvota: 18.70
