UBOLI SMO KVOTU 27!!! Evo današnja tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

О.М.

21. 01. 2026. u 12:21

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.

УБОЛИ СМО КВОТУ 27!!! Ево данашња три предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Foto: Profimedia

Jučerašnji tiket sa tri iksa (dva iz engleskog nižerazrednog fudbala i jedan iz egipatskog kupa) došao je uz kvotu od 27,43. Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga, gde sm ose odlučili za nešto nižu ukupnu kvotu:

Sreda

14.30 Frankavila - Ankona X (2.77)

14.30 Sondrio - Skancorošjate X (2.37)
22.30 Porto vitorija - Forte X (2.85)

Ukupna kvota: 18.70

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

