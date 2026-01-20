BLOKBASTER NA "MEACI": "Tobdžije" nastavljaju teror nad evropskim teškašima

JEDAN od derbija sedmog kola ligaške faze Lige šampiona igra se u Milanu gde Inter dočekuje Arsenal (21.00).

FOTO: Tanjug/AP

Pred nama je istinski derbi kola Lige šampiona u kojem se sastaju lideri Serije A i Premijer lige. Iako obe ekipe uživaju u sjajnim domaćim sezonama, evropski rezultati pokazuju da je Arsenal trenutno stepenicu iznad svih ostalih konkurenata pa i "nerazura".

"Tobdžije" su u dosadašnjem delu takmičenja besprekorne – šest pobeda iz isto toliko mečeva, uz zastrašujuću gol-razliku 17:1. Ono što posebno treba da brine Inzagijev tim jeste činjenica da izabranici Mikela Artete još uvek nisu primili gol na gostovanjima u ovoj sezoni Lige šampiona.

Posle neočekivanog kiksa protiv Notingem Foresta u prvenstvu (0:0), očekujemo da Arsenal u Milanu pokaže svoje pravo lice i vrati se pobedničkom zamahu.

Inter je impresivno otvorio takmičenje sa četiri vezane pobede, ali dublji pogled na te rezultate otkriva da su trijumfi došli protiv ekipa sa samog dna tabele, poput Kairata i Slavije. Čim su nastupili okršaji sa evropskom elitom, "nerazuri" su poklekli, vezavši poraze od Atletiko Madrida i Liverpula. Upravo ti neuspesi su pokazatelj da Inter trenutno teško može da drži korak sa timovima najvišeg kalibra.

Iako Inter igra čvrsto kod kuće i ima četiri sačuvane mreže u poslednjih šest nastupa u svim takmičenjima, Arsenal poseduje previše ofanzivnog talenta da bi bio zaustavljen.

Martineli i društvo su već ponizili Atletiko sa 4:0 i savladali Bajern, pa verujemo da će i na San Siru nametnuti svoj ritam. Naš predlog je pobeda Arsenala, a s obzirom na njihovu defanzivnu perfekciju na strani, opcija da domaćin neće postići gol deluje kao vrlo verovatan scenario.

Arsenal ne samo da dolazi po bodove, već dolazi da zacementira status prvog favorita za trofej, a Inter će, po svemu sudeći, morati da potraži bodove za prolaz u duelima sa slabijim protivnicima.

NAŠ TIP: 2&NG (kvota 4,30)

