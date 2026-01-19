VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Ponedeljak
19.00 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Ber Ševa 1 (4.00)
20.45 Lacio - Komo 2 (2.87)
Lacio je prekinuo niz od četiri utakmice bez pobede protiv poslednjeplasirane Verone prošlog puta, ali su bili daleko od ubedljive pobede i već su izgubili od Koma ove sezone. Nedavno su izgubili kod kuće od Napolija, dok je Ilarijani pobedio u poslednja dva gostujuća meča bez primljenog gola.
21.00 Brajton - Bornmut 1&GG (3.00)
Brajton je neporažen u četiri utakmice i postigao je tačno dva gola u tri od tih utakmica. Suočavaju se sa ekipom Bornmuta koja je pobedila samo u jednoj od poslednjih 13 utakmica, međutim, „Trešnje“ nisu uspele da postignu gol u samo jednom od svojih 10 ligaških gostovanja, a postigli su gol u pet od sedam poraza do sada.
Ukupna kvota: 34.44
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
18. 01. 2026. u 07:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
18. 01. 2026. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
18. 01. 2026. u 08:00
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!
Rukometna reprezentacija Srbije, nažalost, neće nastaviti svoju čudesnu priču na šampionatu Evrope 2026.
19. 01. 2026. u 22:06
SRBIJA "BIRA" RIVALA! Sada je sve poznato, evo na koga će naši vaterpolisti ići u polufinalu ako pobede Crnu Goru, a na koga ako izgube.
VATERPOLISTI Grčke pridružili su se Srbiji u polufinalu EP u Beogradu.
19. 01. 2026. u 22:31
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...
Dobro sam se osećao danas, hajde da vidimo kada će biti za par dana, izjavio je u Melburnu najbolji srpski teniser Novak Đoković na konferenciji za medije posle plasmana u drugo kolo Australijan opena.
19. 01. 2026. u 18:56
Komentari (0)