VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

19. 01. 2026. u 13:29

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

Ponedeljak

19.00 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Ber Ševa 1 (4.00)

Kladionice su ovde preterale u potcenjivanju domaćina i to mora da se kazni. Hapoel iz tel Aviva je statistički najuspešniji tim na svom terenu u elitnom razredu izraelskog fudbala, dok je Ber Ševa nedavno izgubila u gostima od skromnog Ironija.
20.45 Lacio - Komo 2 (2.87)
Lacio je prekinuo niz od četiri utakmice bez pobede protiv poslednjeplasirane Verone prošlog puta, ali su bili daleko od ubedljive pobede i već su izgubili od Koma ove sezone. Nedavno su izgubili kod kuće od Napolija, dok je Ilarijani pobedio u poslednja dva gostujuća meča bez primljenog gola.
21.00 Brajton - Bornmut 1&GG (3.00)
Brajton je neporažen u četiri utakmice i postigao je tačno dva gola u tri od tih utakmica. Suočavaju se sa ekipom Bornmuta koja je pobedila samo u jednoj od poslednjih 13 utakmica, međutim, „Trešnje“ nisu uspele da postignu gol u samo jednom od svojih 10 ligaških gostovanja, a postigli su gol u pet od sedam poraza do sada.

Ukupna kvota: 34.44

