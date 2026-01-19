Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza

SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су предлози редакције Типа за популарну игру прелаза

Ponedeljak

17.00 Partizani - Teuta X-X (3,65)

20.30 Kozenca - Krotone X-1X (2,60)

Ukupna kvota: 9,49

