TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Ber Ševa slavi derbi imenjaka
* Goleada u Rimu
NAŠ PREDLOG
16.00: Legija - Žitomir GG&3+ (2.90)
17.00: Panetolikos - Levadijakos 2 (1.80)
18.00: GOZTEPE - RIZE 1 (2.00)
18.30: Kremoneze - Verona GG (2.00)
19.00: HAPOEL TA - HAPOEL BŠ 2 (1.80)
20.30: Kozenca - Krotone 1 (1.75)
20.45: LACIO - KOMO 3+ (2.40)
21.00: Brajton - Bornmut 2-3 (2.10)
21.00: Elče - Sevilja 0-2 (1.70)
21.15: Estrela - Estoril GG&3+ (2.00)
