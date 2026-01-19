Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Ber Ševa slavi derbi imenjaka

Žarko Urošević

19. 01. 2026. u 09:27

* Goleada u Rimu

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

16.00: Legija - Žitomir  GG&3+   (2.90)

17.00: Panetolikos - Levadijakos  2   (1.80)

18.00: GOZTEPE - RIZE  1   (2.00)

18.30: Kremoneze - Verona  GG  (2.00)

19.00: HAPOEL TA - HAPOEL BŠ  2   (1.80)

20.30: Kozenca - Krotone  1  (1.75)

20.45: LACIO - KOMO  3+ (2.40)

21.00: Brajton - Bornmut  2-3  (2.10)

21.00: Elče - Sevilja  0-2  (1.70)

21.15: Estrela - Estoril  GG&3+ (2.00) 

