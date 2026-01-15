BLANKINEGROSI ŽELE JOŠ JIDAN PRVOLIGAŠKI SKALP: Valensija prolazi kroz još jednu lošu sezonu
BURGOS na svom terenu traži novi skalp iz La lige nakon što su već eliminisali Hetafe.
Domaćin je u dobroj napadačkoj formi sa sedam golova na poslednjih pet mečeva i veruje u iznenađenje pred svojom publikom. Kao kvalitetan tim iz Segunde, maksimalno će koristiti prednost domaćeg terena i momentum koji imaju.
Valensija ponovo prolazi kroz lošu sezonu u prvenstvu i beleži slabije rezultate u poslednje vreme. Ipak, Kup je prilika za popravljanje morala, a duel sa ekipom iz nižeg ranga se mora dobiti. Tradicija i suvi kvalitet su na strani gostiju, koji su postigli gol na deset uzastopnih mečeva u svim takmičenjima.
Statistika jasno kaže da su oba tima postigla gol na sedam od poslednjih osam utakmica Valensije. S obzirom na to da Burgos redovno pronalazi mrežu rivala, tip GG deluje kao najsigurnija opcija za ovaj kup susret. Očekuje se velika borba u kojoj će favorit morati ozbiljno da se potrudi za svaki metar terena.
Naš predlog je ipak pobeda Valensije uz gol domaćina. Valensija će proći dalje zahvaljujući individualnom kvalitetu, ali će njihova odbrana ponovo kapitulirati.
NAŠ TIP: 2&GG (4, 75)
