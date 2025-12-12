Tip fudbal

DRAGAN ŽILIĆ: Leverkuzen izlazi iz krize

Žarko Urošević

12. 12. 2025. u 11:12

* Trener golmana u Nemačkoj

ДРАГАН ЖИЛИЋ: Леверкузен излази из кризе

FOTO: Privatna arhiva

MOJ TIP

PETAK, 

UNION BERLIN – LAJPCIG 2&3+

SUBOTA, 

M`gladbah – Volfsburg 3+

Ajntraht – Augsburg 1

Hofenhajm – Hamburg GG&3+

St. Pauli – Hajdenhajm 1

LEVERKUZEN – KELN 1

NEDELjA, 

Frajburg – Dortmund X2

Bajern – Majnc 4+

Verder – Štutgart X2

U derbiju prošlog kola, Lajpcig je „šesticom“ počastio Ajntraht. Na terenu Uniona, mislim da će postići bar tri gola i pobediti.

Leverkuzen je vezao dva vezana poraza i četvrto mesto mu je ugroženo. Zato mora da savlada Keln.

