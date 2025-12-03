POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza

IAKO je mir sa Rusijom još uvek neizvesan, u Ukrajini se (opet) sve više pominju budući predsednički izbori. A u prvom planu ponovo je bivši vrhovni zapovednik ukrajinskih oružanih snaga i sadašnji ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu Valerij Zalužni, koji je naznačio da se vratio ili planira da se vrati u Ukrajinu te je na Fejsbuku objavio fotografiju sa suprugom Olenom i napisao: "Kod kuće je najbolje."