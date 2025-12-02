Tip fudbal

ŠVABE SU DUŽNE NAVIJAČIMA: Bohum pronašao firmu, ali jedno su rivali u cvajti, a drugo branilac trofeja u Kupu

Olja Mrkić

02. 12. 2025. u 18:14

BRANILAC trofeja Štutgart dočekuje Bohum na Vonovia Rurštadion u sredu u trećem kolu Kupa Nemačke.

ШВАБЕ СУ ДУЖНЕ НАВИЈАЧИМА: Бохум пронашао фирму, али једно су ривали у цвајти, а друго бранилац трофеја у Купу

FOTO: Tanjug

Švabe su doživele iznenađujući poraz u ligi u nedelju i želeće da se poprave protiv nepredvidivog Bohuma.

Bohum je posle ispadanja iz Bundeslige počeo da nalazi formu u drugoj ligi i dobio je četvrtu pobedu u pet poslednjih mečeva, uključujući trijumf 3-0 protiv Gruter Furta.

Štutgart je u poslednjem susretu izgubio od Hamburga 2-1, ali prethodno je postigao 12 golova u četiri meča.

Očekuje se da Štutgart, iako ima puno obaveza u ligi, Ligi Evrope i Kupu, zadrži prednost i obezbedi prolaz u četvrto kolo, dok će Bohum pokušati da zatrese mrežu bar jednom.

NAŠ TIP: 2&GG (kvota 2,72)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu