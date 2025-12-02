ŠVABE SU DUŽNE NAVIJAČIMA: Bohum pronašao firmu, ali jedno su rivali u cvajti, a drugo branilac trofeja u Kupu

BRANILAC trofeja Štutgart dočekuje Bohum na Vonovia Rurštadion u sredu u trećem kolu Kupa Nemačke.

FOTO: Tanjug

Švabe su doživele iznenađujući poraz u ligi u nedelju i želeće da se poprave protiv nepredvidivog Bohuma.

Bohum je posle ispadanja iz Bundeslige počeo da nalazi formu u drugoj ligi i dobio je četvrtu pobedu u pet poslednjih mečeva, uključujući trijumf 3-0 protiv Gruter Furta.

Štutgart je u poslednjem susretu izgubio od Hamburga 2-1, ali prethodno je postigao 12 golova u četiri meča.

Očekuje se da Štutgart, iako ima puno obaveza u ligi, Ligi Evrope i Kupu, zadrži prednost i obezbedi prolaz u četvrto kolo, dok će Bohum pokušati da zatrese mrežu bar jednom.

NAŠ TIP: 2&GG (kvota 2,72)

