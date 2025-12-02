Tip fudbal

PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Siti oprezno na "Krejven kotidžu", Arsenal čuva prvo mesto...

В.М.

02. 12. 2025. u 12:00

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice četrnaestog kola najjače fudbalske lige sveta.

ПРЕМИЈЕРЛИГАШКИ ТИКЕТ: Сити опрезно на Крејвен котиџу, Арсенал чува прво место...

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Premijer liga

Utorak

20.30 Everton - Bornmut X (3,30)

20.30 Fulam - Mančester siti X2&2+ (1,40)
21.15 Njukasl - Totenhem 1 (1,87)

Sreda

20.30 Arsenal - Brentford 1 (1,40)

20.30 Brajton - Aston vila GG (1,70)
20.30 Barnli - Kristal palas X2&0-3 (1,60)
20.30 Vulverhempton - Notingem forest X (3,35)
21.15 Lids - Čelsi 2 (1,80)
21.15 Liverpul - Sanderlend GG (1,88)

Četvrtak
21.15 Mančester junajted - Vest hem 1 (1,47)

Ukupna kvota: 556,55

Siti je favorit protiv Fulama, ali domaćin igra odlično kod kuće, a i nalazi se u usponu forme, pa oprezno predlažemo duplu šansu uz golove na "građane".

Arsenal je preživeo gostovanje Čelsiju bez puno štete, ima lepu prednost u odnosu na najbliže pratioce i očekujemo da je zadrži.

