PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Siti oprezno na "Krejven kotidžu", Arsenal čuva prvo mesto...

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice četrnaestog kola najjače fudbalske lige sveta.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Premijer liga Utorak 20.30 Everton - Bornmut X (3,30)



21.15 Njukasl - Totenhem 1 (1,87) 20.30 Fulam - Mančester siti X2&2+ (1,40)21.15 Njukasl - Totenhem 1 (1,87) Sreda 20.30 Arsenal - Brentford 1 (1,40)



20.30 Barnli - Kristal palas X2&0-3 (1,60)

20.30 Vulverhempton - Notingem forest X (3,35)

21.15 Lids - Čelsi 2 (1,80)

21.15 Mančester junajted - Vest hem 1 (1,47) Ukupna kvota: 556,55

Siti je favorit protiv Fulama, ali domaćin igra odlično kod kuće, a i nalazi se u usponu forme, pa oprezno predlažemo duplu šansu uz golove na "građane".

Arsenal je preživeo gostovanje Čelsiju bez puno štete, ima lepu prednost u odnosu na najbliže pratioce i očekujemo da je zadrži.

