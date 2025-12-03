ARSENAL ČUVA PRVO MESTO: Slabi nastupi "pčelica" na strani ulivaju veru u rutinski trijumf lidera

ARSENAL ne usporava tempo u žestokoj seriji londonskih derbija – posle duela sa Totenhemom i Čelsijem, „tobdžije“ u sredu na "Emirejtsu" dočekuju Brentford (20.30), tim čiji rezultati ove sezone i te kako zaslužuju poštovanje

Iako bi se remi na „Stemford Bridžu“ u većini slučajeva prihvatio kao solidan ishod, Arsenal je prošlog vikenda delovao ispražnjeno i propustio priliku da kazni umornog i sa igračem manje oslabljenog komšiju.

Čelsi je čak poveo preko Čalobe posle kornera početkom drugog dela igre, ali je ubzro nakon toga Mikel Merino, najbolji skok igrač Arsenala ove jeseni, spasao lidere glavom matiravši Sančeza.

Taj nešto sporiji ritam Artetovog tima delovao je kao posledica brutalnog ciklusa duela sa Totenhemom, Bajernom i Čelsijem. Ipak, Arsenal se i dalje održava na vrhu tabele, trenutno je razlika plus dva u odnosu na Siti koji je odigrao meč više nakon što je sinoć u veoma ludom meču bio bolji od Fulama (5:4).

Samopouzdanje "tobdžijama" daje to što su pobedile u devet od deset utakmica kod kuće u svim takmičenjima i drže status ubedljivo najboljeg domaćina u Premijer ligi, kao i defanizvno impresivne ekipe (samo sedam primljenih golova).

Brentford, s druge strane, i dalje deluje nezgodno u duelima na svom "Dži tek lomjuniti stadionu", ali na gostovanjima – sasvim druga priča. Pet poraza iz šest mečeva van kuće zvuče zabrinjavajuće, pa gostovanje liderima sigurno neće dočekati sa velikim optimizmom.

Ipak, pobeda za vikend od 3:1 nad Barnlijem donela je pozitivnu atmosferu, a Igor Tijago stigao je do desetog gola u Premijer ligi – brže nego ijedan igrač Brentforda u istoriji kluba.

Iako je napad užaren, problem ostaje defanziva. Brentford nije sačuvao svoju mrežu već pet kola, a na gostovanjima je u 2025/26 uspeo da je sačuva samo protiv Vest Hema.

Takođe, poslednji trijumf pčela na tlu Arsenala datira iz davne 1938. godine.

Što se tiče izostanaka, Arteta ponovo kuburi sa problemima u odbrani – Vilijam Saliba je i dalje neizvesan, Gabrijel Magalnjaeš nije spreman, a Trosar i Haverc ostaju van stroja.

Dobra vest stiže u vidu povratka Maduekija, Đokereša i kapitena Martina Edegora, koji bi svi mogli da startuju.

Brentford u London dolazi bez Risa Nelsona (ne može protiv matičnog kluba), kao i dugoročno povređenih Karvalja, Milamba i Dasilve.

Tijago bi, uprkos manjoj povredi, trebalo da bude u timu, dok trener Kejt Endruz razmatra povratak formacije sa petoricom u poslednjoj liniji – što često primenjuje protiv najjačih timova u ligi.

Umor možda stiže Arsenal, ali je i pored toga pred svojim navijačima pretežak ispit za na strani slabašni Brentford.

