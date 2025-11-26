Tip fudbal

ARSENAL NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI? Strahoviti Bavarci predvođeni legendarnim "dželatom" tobdžija se ne slažu sa time

ARSENAL i Bajern, dve jedine ekipe sa maksimalnim učinkom u Ligi šampiona nakon četiri odigrana kola, ukrštaju koplja na "Emirejtsu" u apsolutnom derbiju petog kola grupne faze najjačeg evropskog takmičenja. Arteta i Kompanija doveli su svoje timove do po 12 bodova iz četiri utakmice, ali posle ove večeri samo jedan, ili nijedan, može ostati savršen.

Arsenal u derbi ulazi u šampionskoj formi. Ubedljivih 4:1 protiv Totenhema ne samo da je učvrstilo prvo mesto u Premijer ligi, već je dodatno podiglo samopouzdanje u svlačionici.

Eze je ukrao svu pažnju fantastičnim het-trikom, Trosar je otvorio meč golom uz fortunu, a dominacija tima Mikela Artete nije dolazila u pitanje čak ni posle spektakularnog pogotka Rišarlisona.

U Evropi – još bolje. Arsenal ima četiri pobede iz četiri meča, gol-razliku 11:0 i seriju od 15 uzastopnih evropskih trijumfa na „Emiratima“ u grupnoj/liga fazi.

Sanjati duplu krunu (Premijer liga + Liga šampiona) više nije naivno – igraju disciplinovano, zrelo i pre svega samouvereno.

Bajern, međutim, deluje kao jedini tim u Evropi koji može da odgovori istom merom. Trijumf 2:1 u Parizu protiv PSŽ-a uz dvostrukog strelca Luisa Dijasa pokazao je snagu ofanzivne mašinerije, iako Kolumbijac neće igrati u Londonu zbog suspenzije.

U Bundesligi – spektakl za vikend. Pobeda 6:2 nad Frajburgom posle 0:2, uz pet direktnih učešća u golovima Majkla Olisea, još jednom je potvrdila raznovrsnost i opasnost ih napada.

Iako često primaju golove ove sezone, Bavarci i dalje deluju zastrašujuće. Nisu poraženi ni u jednom takmičenju, a protiv Arsenala imaju pet mečeva bez poraza (četiri pobede).

Poslednji put snage su odmerili u četvrtfinalu 2024. godine – Bajern je prošao dalje ukupnim rezultatom 3:2.

Najzaslužniji za sjajne igre Bavaraca je nestvarni Hari Kejn. Legendarni Englez je na 18 utakmica ove sezone postigao 24 gola i podelio tri asistencije, a večeras će biti posebno motivisan.

Poznato je da je Kejn pre Bajerna igrao samo u Totenjemu i redovno je tresao mrežu večitog rivala "pevaca". Najbolji je strelac u istoriji "Derbija Severnog Londona" sa 14 postignutih golova i biće oran da osveti svoj bivši tim koji se obrukao protiv "tobdžija" za vikend.

Što se tile izostanaka, Arteta ima određenih problema sa povredama. Gabrijel (zadnja loža) i Žezus (ukrštene) sigurno ne igraju, Haverc i Đerekeš se i dalje oporavljaju, a Odegard je možda spreman, ali ne 100%.

Bavarci su bez Dijaza, a Džamal Mujsijala i Alfonso Dejvis i dalje van stroja. Dilema ostaje oko Serža Gnabrija, ali u klubu veruju da će biti spreman. Ako to ne bude slučaj, deluje da će njegovo mesto zauzeti sedamnaestogodišnji Karl koji briljira ove sezone i pokazuje zašto je jedan od najvećih talenata nemačkog fudbala.

Očekuje nas pravi spektakl na "Emiratima", Arsenal je u zastrašujućoj formi, kao i Bajern, a stil igre fudbala Bavaraca garantuje nam izuzetno zanimljivu utakmicu.

