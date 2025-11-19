VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Sreda
14.30 Asti - Pistojeze 1 (4,35)
20.45 Dambarton - Stenhauzemir 1 (2,90)
Ukupna kvota: 46,04
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu
15. 11. 2025. u 07:00
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
15. 11. 2025. u 10:30
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
15. 11. 2025. u 09:30
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
Najnovije vesti iz Rusije - delimično se tiču i Srbije.
19. 11. 2025. u 19:55
OGLASILA SE AMBASADA SAD: Zbog ove utakmice u Srbiji Amerikanci su morali da reaguju
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli.
19. 11. 2025. u 18:45
ČUDO NEVIĐENO: Evo ko je ispred Srbije na najnovijoj FIFA rang listi
Fudbalska reprezentacija Srbije nastavila je da pada na FIFA rang listi, ali to nije najzanimljivije što se na pomentom rangiranju dešava.
19. 11. 2025. u 17:08
Komentari (0)