Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

17. 11. 2025. u 09:33

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

16.00 Mostaganem - Alger 2 (2,12)

17.30 Katar - Zimbabve 1 (1,92)
21.00 Difensa i Hustisija - I. Rivadavia 1 (2,10)

Ukupna kvota: 8,54

