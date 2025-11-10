ŠKRIPI U NAPADU ŠAMPIONA: Gosti popravili kvalitet odbrane

OVOG ponedeljka od 13.30 u Tetovu se, u okviru 13. kola makedonske Prve lige, sastaju Škendija i Makedonija iz Đorče Petrova.

Šampion je izraziti favorit što pokazuje i rezultat iz prvog kruga takmičenja kada je u skoplju bilo 3:1 za Škendiju.

Škendija ima dve utakmice manje od lidera Vardara, ali devet bodova manje. Upravo je Vardar naneo jedini poraz crveno-crnima u sezoni.

Za razliku od prethodne sezone, domaćini se ne ističu u napadačkoj igri, prosečan broj golova postignutih kod kuće je manje od dva po utakmici.

Makedonija ima skroman učinak u gostima, sa 4 poraza u 6 utakmica. Dobila je bodove samo protiv dve poslednjeplasirane ekipe, Škupija i Rabotničkog.

Makedonija GP je primila samo 3 gola u posljednje 4 gostujuće utakmice u ligi, a u tom periodu je tesno izgubila od Vardara, samo 1:0.

NAŠ TIP: 2&0-4 (2,35)

