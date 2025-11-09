LAGANO DOLAZI!!! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
Ovih dana smo imali veliku prolaznost na "sigurica tiketu", verujemo da će i danas biti isplata.
Nedelja
14.00 Niki Volos - Makedonikos 1 (1,22)
15.30 Ludogorec - Arda 1 (1,35)
Ukupna kvota: 2,02
Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
