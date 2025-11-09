Tip fudbal

LAGANO DOLAZI!!! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

09. 11. 2025. u 12:49

Ovih dana smo imali veliku prolaznost na "sigurica tiketu", verujemo da će i danas biti isplata.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ!!! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове три реалне квоте

Nedelja

14.00 Niki Volos - Makedonikos 1 (1,22)

15.30 Sparta Prag - Teplice 1 (1,23)
15.30 Ludogorec - Arda 1 (1,35)

Ukupna kvota: 2,02

