BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

09. 11. 2025. u 12:15

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva".

Juče nam je ovaj tiket "ikseva" pao zbog jednog gola postignutog na tro predložene utakmice, a to znači da smo na dobrom tragu i verujemo da danas imamo dobitnu kombinaciju:

Nedelja

13.00 Tisted - Nestved X (3,15)

14.30 Pro Verčeli - Triestina X (2,90)
17.00 Elbasani - Egnatija X (2,65)

Ukupna kvota: 24,20

