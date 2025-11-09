BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva".
Juče nam je ovaj tiket "ikseva" pao zbog jednog gola postignutog na tro predložene utakmice, a to znači da smo na dobrom tragu i verujemo da danas imamo dobitnu kombinaciju:
Nedelja
13.00 Tisted - Nestved X (3,15)
17.00 Elbasani - Egnatija X (2,65)
Ukupna kvota: 24,20
