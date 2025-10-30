POLUVREME-KRAJ: Obori nas norveški tinejdžer u 98. minutu - i to je bio njegov prvi gol u karijeri!

OVO su predlozi redakkcije Tipa za popularnu igru prelaza:

Foto: Profimedia

Bendik Bernsten je ovog jutra najomraženija ličnost u redakciji Tipa, pošto nam je oborio tiket "poluvreme-kraj" u osmom minutu nadoknade utakmice Rozenborg- Sandefjord. Bio je to prvi gol u njegovoj kratkoj karijeri - i odmah da obori tiket poštenom narodu.

Verujemo da ćemo danas imati više sreće sa današnjim tiketom:

Četvrtak 14.00 Dravinja - Mura 2-2 (1,85)

19.00 Salcburtg - Tirol 1-1 (1,74)

20.45 Nordsjeland - Brondbi X-2 (6,00) Ukupna kvota: 19,31

