Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Obori nas norveški tinejdžer u 98. minutu - i to je bio njegov prvi gol u karijeri!

В.М.

30. 10. 2025. u 10:32

OVO su predlozi redakkcije Tipa za popularnu igru prelaza:

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Обори нас норвешки тинејџер у 98. минуту - и то је био његов први гол у каријери!

Foto: Profimedia

Bendik Bernsten je ovog jutra najomraženija ličnost u redakciji Tipa, pošto nam je oborio tiket "poluvreme-kraj" u osmom minutu nadoknade utakmice Rozenborg- Sandefjord. Bio je to prvi gol u njegovoj kratkoj karijeri - i odmah da obori tiket poštenom narodu.

Verujemo da ćemo danas imati više sreće sa današnjim tiketom: 

Četvrtak

14.00 Dravinja - Mura 2-2 (1,85)
19.00 Salcburtg - Tirol 1-1 (1,74)
20.45 Nordsjeland - Brondbi X-2  (6,00)

Ukupna kvota: 19,31

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi