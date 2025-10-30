POLUVREME-KRAJ: Obori nas norveški tinejdžer u 98. minutu - i to je bio njegov prvi gol u karijeri!
OVO su predlozi redakkcije Tipa za popularnu igru prelaza:
Bendik Bernsten je ovog jutra najomraženija ličnost u redakciji Tipa, pošto nam je oborio tiket "poluvreme-kraj" u osmom minutu nadoknade utakmice Rozenborg- Sandefjord. Bio je to prvi gol u njegovoj kratkoj karijeri - i odmah da obori tiket poštenom narodu.
Verujemo da ćemo danas imati više sreće sa današnjim tiketom:
Četvrtak
14.00 Dravinja - Mura 2-2 (1,85)
19.00 Salcburtg - Tirol 1-1 (1,74)
20.45 Nordsjeland - Brondbi X-2 (6,00)
Ukupna kvota: 19,31
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
26. 10. 2025. u 09:51
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)