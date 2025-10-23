"ŠVABE" SU U FORMI, ALI ČEKA IH PAKAO: Biće golova u azijskom delu Istanbula
NA „Šukru Saradžoglu“ u Istanbulu, Fenerbahče dočekuje Štutgart u okviru 3. kola Lige Evrope, u četvrtak od 18.45.
Turski velikan je neporažen u domaćem prvenstvu posle devet kola (pet pobeda, četiri remija), ali je u Evropi već osetio poraz – 1:3 u Zagrebu protiv Dinama.
U drugom kolu popravio je utisak pobedom nad Nicom 2:1, a na svom terenu tradicionalno igra izuzetno efikasno – već 12 utakmica ne zna za poraz pred svojim navijačima.
Sa druge strane, Štutgart se može pohvaliti fantastičnom formom u Bundesligi, gde je vezao četiri pobede i u poslednjem meču deklasirao Volfsburg sa 3:0.
Iako je prvi strelac Demirović povređen, gosti i bez njega imaju dovoljno ofanzivne moći da ugroze rivala. Očekujemo otvoren, napadački meč u kojem obe ekipe mogu do gola.
Naš tip: GG (kvota 1.53)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BITI ILI NE BITI ZA NOTINGEM: Težak debi za novog menadžera "šumara"
23. 10. 2025. u 08:20
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
23. 10. 2025. u 06:40
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)