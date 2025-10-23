Tip fudbal

"ŠVABE" SU U FORMI, ALI ČEKA IH PAKAO: Biće golova u azijskom delu Istanbula

Olja Mrkić

23. 10. 2025. u 11:51

NA „Šukru Saradžoglu“ u Istanbulu, Fenerbahče dočekuje Štutgart u okviru 3. kola Lige Evrope, u četvrtak od 18.45.

Foto: Profimedia

Turski velikan je neporažen u domaćem prvenstvu posle devet kola (pet pobeda, četiri remija), ali je u Evropi već osetio poraz – 1:3 u Zagrebu protiv Dinama.

U drugom kolu popravio je utisak pobedom nad Nicom 2:1, a na svom terenu tradicionalno igra izuzetno efikasno – već 12 utakmica ne zna za poraz pred svojim navijačima.

Sa druge strane, Štutgart se može pohvaliti fantastičnom formom u Bundesligi, gde je vezao četiri pobede i u poslednjem meču deklasirao Volfsburg sa 3:0.

Iako je prvi strelac Demirović povređen, gosti i bez njega imaju dovoljno ofanzivne moći da ugroze rivala. Očekujemo  otvoren, napadački meč u kojem obe ekipe mogu do gola.

Naš tip: GG (kvota 1.53)

