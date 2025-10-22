Tip fudbal

Olja Mrkić

22. 10. 2025. u 09:39

Zanimljiv duel očekuje nas u poslepodnevnom terminu Lige šampiona kada Bilbao dočekuje ekipu Karabaga.

Foto: Profimedia

Atletik se već posle dva kola našao u teškoj situaciji: dva poraza i bez osvojenog boda u grupi.

Ništa bolje nije ni u domaćem šampionatu, gde su u poslednjih osam mečeva pobedili samo jednom. Posle bledog remija bez golova protiv Elčea, Bilbao očajnički traži iskorak, ali i izbegavanje negativnog rekorda – tri uzastopna evropska poraza kod kuće u istoriji još nisu imali.

Suprotno tome, Karabah blista. Azerbejdžanci su nanizali šest pobeda u svim takmičenjima, a u Ligi šampiona imaju maksimalan učinak.

Tim Gurbana Gurbanova je ove sezone već triput slavio u gostima, pokazavši da ume da igra pametno i strpljivo. Atletik je favorit na papiru, ali uz ovakvu formu Karabaha vredi razmisliti o iznenađenju.

Naš tip: X2 (kvota 3,30)

