Tip fudbal

TIP PREDLAŽE KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO: Makedonci nikad bliž Mundijalu

В.М.

13. 10. 2025. u 10:13

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge sa mečeva kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

FOTO: Profimedia

Kvalifikacije za SP - UEFA

20.45 Slovačka - Luksemburg 1 (1,36)

20.45 S. Irska - Nemačka 1 (1,35)
20.45 Švedska - Tim kosovskometohijskih separatista 1 (1,37)
20.45 Slovenija - Švajcarska X (3,50)
20.45 Ukrajina - Azerbejdžan 1 (2,21)
20.45 Island - Francuska 2 (1,31)
20.45 S. Makedonija - Kazahstan 1 (1,39)
20.45 Vels - Belgija X (3,85)

Ukupna kvota: 74,67

