VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

12. 10. 2025. u 09:51

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

NEDELjA

18.00 Farska Ostrva - Češka X (4,35)

20.45 Rumunija - Austrija 1 (4,65)
21.00 Malaga - La Korunja 1 (3,35)

Ukupna kvota: 67,76

