Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

В.М.

06. 10. 2025. u 13:00

PRONAŠLI smo vam dva para koja mogu doneti dobru zaradu na malu uplatu.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово је данашњи предлог редакције Типа за популарну игру прелаза

Foto: Profimedia

Poluvreme - kraj

18.00 Sarajevo - Zrinjski X-2 (5,50)

20.00 Vitese - Den Boš 1X-X2 (2,50)

Ukupna kvota: 13,88

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

