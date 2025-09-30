HET-TRIK OSTVAREN, IDEMO PO POKER!: Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila nova dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio treći u nizu, možete videti OVDE, a evo i novih predloga:
Utorak
21.00 Atletiko Madrid - Ajntraht Frankfurt |2+ (2,25)
21.00 Galatasaraj - Liverpul |2+ (2,05)
Ukupna kvota: 4,61
