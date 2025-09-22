Tip fudbal

GOSTI NAVIKLI NA REMIJE: Domaćin želi da pobegne sa dna tabele

Olja Mrkić

22. 09. 2025. u 13:05

U ponedeljak na stadionu Botom Medou u Sandherstu biće odigrana utakmica između Braknela i Evešama u okviru Južne lige, Premijer divizije Jug.

Profimedia

Braknel trenutno se nalazi na dnu tabele sa jednom pobedom, dva remija i tri poraza u prvih šest kola. U poslednjoj utakmici, odigranoj 20. septembra, izgubili su od Berkhamsteda sa 1:0. Tim se muči da spoji dve dobre utakmice, ali će se truditi da iskoriste prednost domaćeg terena.

Evešam je u boljoj poziciji sa po dve pobede i poraaza uz četiri nerešene. Poslednji meč odigrali su 20. septembra protiv Vimborna, koji je završen remijem 1:1. 

U prethodnim susretima, Braknel je imao blagu prednost sa tri pobede, dok je Evešam jednom pobedio, a jedan meč je završen remijem.

Očekuje se izjednačen meč sa visokom mogućnošću remija.

NAŠ TIP: X (kvota 3,70)

