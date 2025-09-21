LE KLASIK NIKAD IZVESNIJI: Častan poraz je najviše što Olimpik može protiv šampiona Evrope
PETO kolo Lige 1 donosi nam "Le klasik" duel Peri sen Žermana i Olimpika iz Marselja, koji po svemu viđenom s početka sezone, ali i iz prošle ne obrećava da će opravdati epitet derbija.
Marsej se ipak nada da će nastaviti dobru formu na svom terenu, gde tim ne zna za poraz već 10 uzastopnih utakmica. U poslednje dve domaće utakmice u prvenstvu postigli su devet golova.
PSŽ može da ostvari četvrtu uzastopnu pobedu u šampionatu na gostujućim terenima. Evropski šampion slavio je i u poslednja tri duela protiv Marseja na Velodromu.
Iako je favorit irazit, poslednji susreti obe ekipe su pokazali da možemo očekivati golove na obe strane i najmanje tri postignuta gola.
Naš tip: GG&3+ (1.85)
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda su odigrali izuzetno zanimljiv 177. "večiti derbi" u prvenstvenoj konkurenciji, a konačan rezultat 1:2, epilog je više nego interesantnih dešavanja na stadionu u Humskoj.
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
SVI U NEVERICI! Adriana Vilagoš bi osvojila svetsko zlato da je ponovila hitac iz kvalifikacija! Evo šta je rekla posle finala
Srpska reprezentativka Adriana Vilagoš zauzela je osmo mesto u finalu bacanja koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju hicem od 61,29 metara, što joj nije lako palo, imajući u vidu da je bila najbolja u kvalifikacijama.
20. 09. 2025. u 15:26
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!
Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.
20. 09. 2025. u 15:35
